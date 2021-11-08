LİMON YÜKLÜ TIR, PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI

ANTALYA (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde limon yüklü TIR park halindeki kamyona çarptı. TIR sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada yol uzun süre trafiğe kapandı.

Kaza, Mersin-Silifke D-400 kara yolunda meydana geldi. Semih A. yönetimindeki 50 US 494 plakalı TIR, Mersin'den yüklediği limonu Antalya'ya götürmek üzere yola çıktı. TIR, Silifke ilçesi Kabasakallı mevkiinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen park halindeki kum yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerlere çarpan tırın şoförü, kazada şans eseri yara almadan kurtulurken araçta bulunan limon ise yola savruldu. Çevreye dökülen tonlarca limon ve hurdaya dönen araçlar nedeniyle yol uzun süre araç trafiğine kapandı. 4 saat süren çalışma sırasında araçlar, tali yollara yönlendirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.