Limon yüklü kamyon alev alev yandı
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Limon yüklü kamyon alev alev yandı

Mersin'de limon yüklü kamyon otobanda hareket halinde iken motor kısmında başlayan yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

23.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:55
Limon yüklü kamyon alev alev yandı

'de limon yüklü kamyon otobanda hareket halinde iken motor kısmında başlayan yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin merkezden ilçesi istikametine seyir halindeki 33 ELN 90 plakalı limon yüklü kamyon, Kuyluk mevkiinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücüsü tarafından yol kenarına çekilerek durdurulan kamyondaki yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına, ilk etapta yoldan geçen vatandaşlar, ardından da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.


Araç yangını dolayısıyla yol, bir sürek araç trafiğine kapatılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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