Limon Vatandaşın Cebini Yakıyor

Türkiye'nin limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesinde sezonun ilk limon hasadı başlarken İstanbul'da limon fiyatları tavan yaptı. İstanbul'da kilo ile limon almak hayal olurken vatandaşlar sarı altını adet adet almaya başladı. Tanesi 1 lira 50 kuruş'tan satılan limonların kilosu 10 TL'ye kadar çıktı. Bu şekilde devam ederse İstanbullular çaylarına atacakları limonu satın almakta güçlük çekecekler.

İLK HASAT YAPILDI

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon hasat edilen bahçeleri gezerek" "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde üretilen limonun hasadının yüzde 70'i Erdemlimizde gerçekleşiyor. Şu an erkenci dediğimiz 'mayer' cinsi limonun ilk hasadına başladık. Çiftçilerimize bol kazanç temenni ediyorum. Bereketli olsun diyorum." dedi.

BÖYLE GİDERSE LİMON ALMAK HAYAL OLACAK

Mersin Ziraat Odası (MZO) Başkanı Cengiz Gökçel Sozcu com.tr'ye yaptığı konuşmasında "Geçen yıl Mersin de yaşanan doğal afet olayları (dolu, yağmur,sel vb ) bu yılın limon fiyatlarını arttırdı. " dedi. Limon fiyatlarının artmasındaki en büyük nedenin aracı dediğimiz firmalar olduğunu dile getiren Gökçel "Mmersindeki çiftçi limonun kilosunu 1 lira 30 kuruştan satıyor ama görüyorum ki limonun kilosu İstanbul da 10 TL'ye kadar çıkmış bunun en büyük nedeni aracıların uyguladığı fiyat politikası. Devletin bu işe el atması gerekiyor. Yoksa vatandaş bu şekilde limon yemeye devam edecek. " ifadelerini kullandı.

İÇ PİYASAYA MAL YETİŞMİYOR

Yörede hem çiftçilik hem de tüccarlık yapan Sebahattin Elal ise, " Limon Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerinin tamamına gidiyor. İç piyasaya mal yetişmiyor. Yetişmediğinden, ufak olduğundan dolayı şu an piyasaya limon yetiştiremiyoruz. Ama sezonun ortasına doğru rahatlarız" diye konuştu.