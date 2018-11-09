Limon Üreticisinin Tedirginliği

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, geçtiğimiz yıl limon piyasasının 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 40 kuruş arasında alıcı bulduğunu, bu yıl limon piyasasında belirsizlik görüldüğünü ve bu durumun çiftçileri tedirgin ettiğini bildirdi.

Şahin, Erdemli Ziraat Odası kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, turunçgil ürünlerinin yüzde 70'inin Çukurova bölgesinde üretildiğini söyledi.

Tüm sektörden yaklaşık 10 milyona yakın insanın faydalandığını belirten Şahin, "Türkiye'de Erdemli ilçemiz limon üretiminin yüzde 65'lik kısımın tek başına karşılıyor. Yaklaşık 425 bin ton limon üretilmekte. 2017 yılında limon piyasası 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 40 kuruş arasında alıcı bulurken bu yıl limon piyasasında belirsizlik görülmektedir. Limon piyasasındaki belirsizlik ise çiftçileri tedirgin etmektedir." diye konuştu.



Son yıllarda turunçgil üretiminin dünyada ve ülkemizde hızlı bir gelişme gösterdiğini ancak tüketimin aynı hızda artmadığından pazarda sıkıntıların başladığını bildiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bunun yanında tüm dünyada etkili olan ekonomik kriz her sektörü etkilediği gibi turunçgil sektörünü de olumsuz etkiledi. Turunçgil sektörünün sorunlarına yönelik bazı çözüm önerilerimiz var. İç piyasada tüketimi arttırmak amacıyla okullar, hastaneler, askeri birlikler gibi resmi kurum ve kuruluşlar turistik tesislerde tüketimi arttırmak için gerekli çalışmalar yapılmalı. Piyasanın arz talep dengesini sağlayan depolama yapılarak üreticilere düşük faizli kredi imkanlarının sağlanması gerekmekte. Dünya fiyatlarıyla rekabet edilebilmesi için üretim girdilerinin dünya fiyatlarına paralel olarak düşürülmeli bunun sonucunda piyasada rekabet şansı arttırılmalı. Girdi maliyetlerinin düşürülebilmesi için öncelikle KDV ve ÖTV vergilerinin alt seviyeye çekilmesi gerekmektedir."

Şahin, yurt dışında narenciyenin kabuğundan posasına, suyundan çekirdeğine kadar her şeyinden yaralanıldığını ve hiçbir bölümünün atılmayarak ekonomiye kazandırıldığı sözlerine ekledi.