Limon Kabuğuyla Eklem Ağrılarından Kurtulun

Limon: Tatlılar, meyve suları ve tabii ki limonata hazırlayabileceğiniz çok lezzetli ve şifalı bir meyve.



Limon bağışıklık sistemimizi güçlendiren, karaciğer, mide ve cildimizi yaşlanmaya karşı koruyan vitamin ve mineralleri içerir.



Genellikle limon kullanırken meyvenin kendisini ayırıp kabuğunu atarız. Sizde böyle yapanlardansanız önemli bir haberimiz var. Limonun besin değerinin yarısı kabuğunda bulunuyor.