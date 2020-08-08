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Limon ihracatında ön izin şartının kaldırılması üreticiyi sevindirdi

Limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması şartının kaldırılması, yeni sezona hazırlanan sektör tarafından sevinçle karşılandı.

Limon ihracatında ön izin şartının kaldırılması üreticiyi sevindirdi
08.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:02

Limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması şartının kaldırılması, yeni sezona hazırlanan sektör tarafından sevinçle karşılandı.

Limon üretiminde Türkiye'nin öncü illerinden olan Mersin'de, hem üreticiler hem de ihracatçılar, bakanlığın ihracatta ön izin şartının kaldırmasının olumlu yansımalarını yaşıyor.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, tüketicilerin ve iç piyasa dinamiklerinin korunması için limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandığını söyledi.

Kararın, yeni sezon öncesinde ise Ticaret Bakanlığının "Limon İhracatına İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"i ile iptal edildiğini aktaran Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Limon üreticisi ve ihracatçısı, belirsizliğin ortadan kalkmasından dolayı son derece mutlu oldu. Rahatlıkla alışveriş yapma olanağı oluşturuldu. İhracatçımız, rahatlıkla bağlantılarını yapabilecek. İhracat sezonu öncesi bu kararın erken alınmış olması son derece yerinde olmuştur. Üreticilerimizin, hijyenik şartlarda ürettikleri, ihracatçılarımızın da dünya standartlarında ambalajladıkları limonlar yine tüm dünya pazarındaki hak ettiği yeri alacaktır."

Kaçmaz, Türkiye'nin, dünyanın önde gelen turunçgil üreticilerinden biri olduğuna vurgulayarak, "Tüm yaş meyve ve sebze sektörü içerisinde, turunçgil ihracatının payı yüzde 51. Sektörümüz bu nedenle bir alt grup olmaktan çıkıp başlı başına bir sektör haline gelmiştir. Hatay, Adana, Mersin başta olmak üzere tüm kıyı şeridinde önemli bir üretim alanı var. Üretim alanları da giderek gelişmektedir. Tarım sektörü tüm dünyada stratejik bir sektör olarak kabul görüyor. Bizim ürünlerimize olan talep de artıyor. Türkiye artık, standartlara uygun bir şekilde üretim ve ambalajlama yapmaktadır." diye konuştu.

"Soğuk hava depolarında fazlasıyla limonumuz vardı"

Mersin'in en önemli limon üretim merkezlerinden Erdemli'nin Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de kararı sevinçle karşıladıklarını ifade ederek, "Ön iznin kaldırılmasından dolayı ihracatçılarımız da çiftçilerimiz de memnun olacaktır. Yeni sezon kesimleri yakında başlayacak. İnşallah ihracatın önü açılır. Daha önce kaybettiğimiz pazarları inşallah yeniden kazanır, daha çok ihracat yaparız. Çiftçilerimiz ve ihracatçılarımız da memnun olur. Ülkemize de döviz girdisi gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Limon üreticisi ve ihracatçısı Erdoğan Yaşar da kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Karardan dolayı çok sevindik. Zaten elimizdeki limonlar Türkiye piyasası için yeterliydi. Ön izin kalktığı için de ihracat yapacağımızdan dolayı mutluyuz. Ülkeye ve üreticilere katkısı olacak. Ürünlerimizi biraz daha değerli satabileceğiz. Soğuk hava depolarında fazlasıyla limonumuz vardı. Yeni limonların çıkmasına az bir zaman kaldı, eskileri duruyor. Bu süreç biraz daha hızlanacak köylüye, çiftçiye, bizlere katkısı olacak."

Yaşar, limonun dalında 6 ile 6,5 lira arasında satıldığını ifade ederek, ihracatın açılmasıyla fiyatların artabileceğini aktardı.

Yürürlükten kaldırılan tebliğle, nisan ayında limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar kısıtlama getirilmiş ve ihracat Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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