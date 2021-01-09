Limon Çiçeği, Yörük çocuklarını ısıttı
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Limon Çiçeği, Yörük çocuklarını ısıttı

09.01.2021 16:04 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:08
Limon Çiçeği, Yörük çocuklarını ısıttı

Limon Çiçeği, Yörük çocuklarını ısıttı MERSİN'in Erdemli ilçesinde Limon Çiçeği ekipleri Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yaşayan çocuklara mont, bot ve oyuncaklar başta olmak üzere kıyafetler dağıttı.

Limon Çiçeği, Yörük çocuklarını ısıttı

 MERSİN'in Erdemli ilçesinde Limon Çiçeği ekipleri Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yaşayan çocuklara mont, bot ve oyuncaklar başta olmak üzere kıyafetler dağıttı.

Sıfır rakımından iki bin beş yüz rakımına kadar her alanda çalışma yürüten Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, çocukların da yüzünü güldürüyor. 'Bir insanlık projesi' anlayışıyla kurulan Erdemli Belediyesi limon çiçeği ekipleri bu kez çocukların yüzlerini güldürmek için seferber oldu.

Limon Çiçeği ekipleri önceden ayarlanan, mont, bot ve oyuncaklar başta olmak üzere kıyafetler araçlara yüklendi ve Toros dağlarının yolu tutuldu.  Belediye Başkanı Mükkerem Başkan da, ekipleri ile birlikte çocukları elleriyle giydirerek bir bir ilgilendi.

Hediyelerini alan Yörük çocuklarının mutluluğu ise görülmeye değerdi. Çocuklar ise limon çiçeği ekipleriyle birlikte kuzu ve oğlaklarını severek programa ayrı bir renk katıyor.

Sıfır rakımında iki bin beş yüz rakımına kadar her yerde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "iki bin, iki bin beş yüz rakımına bizim insanlarımız buralarda hayvancılık yapıyorlar ve oralarda çok ciddi bir üretim var. Biz o insanlarımıza da hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Bizim insanımıza hak ettiği hizmet kalitesini götürmenin gayreti içerisinde oluyoruz. Bizim limon çiçeği ekibimiz var. Gençlerimiz gerçekten heyecanlı. Adeta bu işi ibadet aşkıyla yapıyorlar. Darda kalan, zorda kalan, sıkıntıda kalan bu kentte yaşayan her insanımızın yardımına koşan bir ekibimiz var. Bizim fakru zaruret içerisinde olan bir insanımız varsa, sıfır rakımında da olsa iki bin beş yüz rakımında da olsa o insanlarımız bulup muhannete muhtaç olmadan yaşamaları idame ettirmeleri için çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan limon çiçeği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, çocuklar için kıyafet ve oyuncak desteği Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği noktasına yapılabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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