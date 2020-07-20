Limon bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı Mersin'in Erdemli ilçesinde evinin çevresindeki limon bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde evinin çevresindeki limon bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kösbucağı Mahallesi Kayacı mevkisinde yaşayan bir kişinin, ikametinin yakınındaki limon bahçesinde kenevir yetiştirdiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Ekipler, bahçede yaptıkları aramalarda 40 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA