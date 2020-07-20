Limon bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi
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Limon bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi

MERSİN'de limon bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi, gözaltına alındı.

Limon bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi
20.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:36

MERSİN'de limon bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi, gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi, Kösbucağı Mahallesi, Kayacı mevkiinde bir kişinin evinin yakınındaki limon bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Jandarma, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararıyla ismi açıklanmayan şüphelinin ev ve bahçesinde arama yaptı. Aramada, 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri, ekipler tarafından imha edildi. Gözaltına alınan bahçe sahibi, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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