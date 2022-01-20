Limon ağaçları buz tutarak, sarkıtlar oluştu Limon ağaçlarının o halini görenler cep telefonu kamerası ile görüntüledi Antalya'da hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesinin ardından limon ağaçları buz tutarak, buz sarkıtları oluştu.

ANTALYA (İHA) - Limon ağaçları buz tutarak, sarkıtlar oluştu

Limon ağaçlarının o halini görenler cep telefonu kamerası ile görüntüledi

ANTALYA - Antalya'da hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesinin ardından limon ağaçları buz tutarak, buz sarkıtları oluştu.

Turizm kenti Antalya 2 gündür soğuk hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Manavgat İlçesi'nde bir evin bahçesindeki limon ağaçları da buz tuttu, oluşan damlalarla ağaçta buzdan sarkıtlar oluştu. Sabah saatlerinde buz tutan limon ağaçları görenler, cep telefonları ile o ilginç görüntüyü görüntüledi.