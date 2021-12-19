Limoges Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Van Uytvanck - Haberler Spor
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Limoges Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Van Uytvanck

Limoges Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Van Uytvanck
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Limoges Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nı, Rumen Ana Bogdan'ı 2-0 yenen Belçikalı Alison Van Uytvanck kazandı.

VAN (AA) - Limoges Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nı, Rumen Ana Bogdan'ı 2-0 yenen Belçikalı Alison Van Uytvanck kazandı.

Fransa'nın Limoges kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, dünya 119 numarası Bogdan ile klasmanın 68. basamağındaki Van Uytvanck karşılaştı.

Van Uytvanck, 1 saat 25 dakika süren maçı, 6-2 ve 7-5'lik setlerle kazandı.

27 yaşındaki Van Uytvanck, bu sezon 2'nci, kariyerindeki 6. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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