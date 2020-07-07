Limni Gölü, ziyaretçilerini ağırlıyor
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Limni Gölü, ziyaretçilerini ağırlıyor

Limni Gölü, ziyaretçilerini ağırlıyorGÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor.

07.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:58

Limni Gölü, ziyaretçilerini ağırlıyor

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor. Koronavirüs nedeniyle park girişinde ziyaretçilerin ateşi ölçülüyor, dezenfektan kullandırılıyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Zigana Dağı eteklerinde yer alan, krater özelliğine sahip, özellikle son dönemde bölgenin alternatif turizm merkezlerinden biri olan Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 1700 rakımlı bölgede, sarıçam ve ladin ağaçları arasında yer alan göl, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, tatilciler ve doğa tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. Özellikle bölgede güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, göl çevresindeki muhteşem manzarada sıkça fotoğraf çektirip, selfie yapmayı da ihmal etmiyor. Koronavirüs nedeniyle park girişinde ziyaretçilerin ateşi ölçülüyor, dezenfektan kullandırılıyor.

'TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'

Limni Gölü'nde turizm işletmeciliği yapan Murat Eroğlu, 'Virüse karşı bütün önlemlerimizi aldık. Dezenfektanlarımız ilgili yerlere yerleştirildi. Bütün personelimiz maske, siperlik ve eldivenle çalışıyor. Alana gelen her misafirimizin girişte ateş ölçümünü yapıp ellerini dezenfekte etmesi sağlanıyor. Bütün servis sistemimiz de tek kullanımlık ürünler kullanmaya başladık. Alanımıza maskesiz giriş yasak. Sosyal mesafelerde herhangi bir sıkıntımız yok. Çünkü masa ve sandalyelerimiz arasındaki mesafe standartların çok daha üzerinde. Doğa temiz hava sosyal mesafe fazlasıyla mevcut. Virüsten dolayı insanların doğayla baş başa olma ihtiyacı günümüzde çok arttığı için insanlar bu yüzden tabiat parklarını tercih ediyorlarö dedi.

Diyarbakır'dan gelen Rıdvan Bingöl 'Gölü görmeye geldim. Daha önce gelmemiştim. Doğal yapısı hiç bozulmamış yerlerimizden bir tanesi. Normalleşme süreciyle birlikte insanların moral açısından böyle farklı ortamlarda bulunması gerçekten çok güzel geliyor. Nefes alabiliyoruz ve ciğerlerimiz temiz oksijen giriyor" diye konuştu.

Enes Gedikli ise 'İlk defa buraya geliyorum. Virüs çıktığından beri böyle ortamlara çok ihtiyacımız vardı. Buraları pek fazla kullanmıyorduk. Başımıza bir musibet geldiğinde sağlığımızın değeri daha iyi anlaşıldı. Limni Gölünü çok güzel buldum. Tabiatı çok güzel" dedi.

Limni Gölü, ziyaretçilerini ağırlıyor

Kaynak: DHA

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