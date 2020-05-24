Limni Gölü beyaza büründü
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Limni Gölü beyaza büründü

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesi Zigana Dağı eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkı yaz ayları yaklaşırken, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı, ortaya doyumsuz manzara çıktı.

Limni Gölü beyaza büründü
24.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:18

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesi Zigana Dağı eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkı yaz ayları yaklaşırken, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı, ortaya doyumsuz manzara çıktı.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, krater özelliğine sahip Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, son dönemde Doğu Karadeniz'in dikkat çeken turizm bölgeleri arasında yer alıyor. Binlerce turistin ziyaret ettiği tabiat parkı, yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlamayı beklerken, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı 1700 rakımlı bölgede, sarıçam ve ladin ağaçlarının yanı sıra göl çevresinin beyaz örtüyle kaplanması, seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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