'Limit', kanepe içine gizlenen uyuşturucuyu buldu

12.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:09

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada narkotik köpeği 'Limit', kanepe içine gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan S.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Takibe alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 30 gram esrar ele geçirildikten sonra evinde de özel eğitimli narkotik köpeği 'Limit' ile arama yapıldı. Aramada Limit'in yoğun tepki verdiği kanepe içinde 105 gram eroin, 15 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınan S.Y.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA