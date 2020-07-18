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Limanlarda elleçlenen yük miktarı yılın ilk yarısında arttı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen limanlarda elleçlenen yük miktarı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 243 milyon 435 bin 583 ton olarak gerçekleşti.

Limanlarda elleçlenen yük miktarı yılın ilk yarısında arttı
18.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:01

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen limanlarda elleçlenen yük miktarı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 243 milyon 435 bin 583 ton olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü haziran ayına ait yük istatistikleri açıkladı.

Buna göre, bu yılın ocak-haziran döneminde limanlarda elleçlenen (limanlarda gerçekleştirilen her türlü yükleme ve boşaltma işlemi) yük miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artış gösterdi. Limanlarda elleçlenen yük miktarı, söz konusu dönemde 243 milyon 435 bin 583 ton oldu.

Haziranda ise limanlarda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 38 milyon 282 bin 461 tona geriledi.

Limanlardan gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 10 milyon 946 bin 458 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 2,1 azalarak 17 milyon 181 bin 581 ton olarak gerçekleşti. Ocak-haziran dönemine bakıldığında ise dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 179 milyon 623 bin 18 tona yükseldi.

Haziranda limanlarda elleçleme miktarı en fazla artış gösteren yük cinsi taş kömürü oldu. Taş kömüründe (briketlenmemiş) elleçleme miktarı, bir önceki aya göre 724 bin 7 ton artışla 2 milyon 263 bin 787 tona ulaştı. Bu yük cinsini, 357 bin 227 ton artışla portland çimento takip etti.

En fazla yük taşıması Rusya ile yapıldı

Haziranda deniz yoluyla dış ticarette en fazla yük taşımacılığı 4 milyon 92 bin 765 tonla Rusya ile gerçekleşti. Rusya'yı sırasıyla 2 milyon 60 bin 691 tonla ABD, 1 milyon 673 bin 767 tonla İtalya takip etti.

Deniz yoluyla ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 147 bin 371 tonla İtalya'ya taşımalarda yapılırken bu ülkeyi 898 bin 693 tonla İspanya, 763 bin 402 tonla ABD izledi.

Kaynak: AA

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