Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı ağustosta arttı

Türkiye limanlarında ocak-ağustos döneminde elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6, yük miktarı da yüzde 6,1 arttı.

Türkiye limanlarında ocak-ağustos döneminde elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6, yük miktarı da yüzde 6,1 arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ağustos ayına ilişkin konteyner ve yük istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ağustosta limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 38 bin 367 TEU oldu.

Ocak-ağustos döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 yükselişle 8 milyon 198 bin 294 TEU'ya ulaştı.

Limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 768 bin 842 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalarak 404 bin 446 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 364 bin 396 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda

Mısır, geçen ay 98 bin 85 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Mısır'ı sırasıyla 95 bin 276 TEU ile İsrail, 90 bin 920 TEU ile Yunanistan'la yapılan taşımalar takip etti.

Söz konusu ayda limanlarda deniz yolu ile yapılan ihracat amaçlı en fazla konteyner yüklemesini 44 bin 570 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 87,9'u (39 bin 173 TEU'su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır'ı sırasıyla 42 bin 929 TEU ile İspanya'ya, 35 bin 34 TEU ile İtalya'ya yapılan konteyner yüklemeleri izledi.

Ağustosta limanlarda deniz yoluyla yapılan ithalat amaçlı en fazla konteyner boşaltmasını 58 bin 833 TEU ile İsrail'den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 85,9'u (50 bin 529 TEU'su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail'i 47 bin 51 TEU ile Yunanistan'dan ve 41 bin 318 TEU ile Mısır'dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Geçen ay limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 768 bin 842 TEU konteynerin yüzde 9,6'sı Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Limanlarda elleçlenen yük miktarı

Limanlarda elleçlenen toplam yük miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 45 milyon 719 bin 429 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde ise limanlarda elleçlenen toplam yük miktarı, yüzde 6,1 yükselişle 344 milyon 887 bin 731 ton olarak kayıtlara geçti.

Ağustosta limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 13 milyon 56 bin 935 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 11,3 artarak 20 milyon 889 bin 761 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla 253 milyon 458 bin 784 ton olarak belirlendi.

En fazla artış buğday ve mahlut (meslin) cinsinde oldu

Ağustosta limanlarda buğday ve mahlut (meslin) yük cinsinde 1 milyon 294 bin 119 ton elleçleme gerçekleşti. Buğday ve mahlut, 754 bin 216 tonluk artışla bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 139,7) en fazla artış gösteren yük cinsi olarak kayda geçti.

Taşkömürü ise 634 bin 571 tonluk düşüşle bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu.

İthalatta Rusya, ihracatta İspanya ilk sırada

Ağustosta deniz yolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 858 bin 220 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda görüldü. Rusya'yı sırasıyla 2 milyon 303 bin 66 tonla ABD, 1 milyon 808 bin 119 tonla Kolombiya takip etti.

Söz konusu ayda deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 226 bin 619 tonla İspanya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bunu, 1 milyon 217 bin 635 tonla ABD'ye ve 1 milyon 113 bin 265 tonla İtalya'ya yapılan taşımalar izledi.

İthalatta ise en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 658 bin 520 tonla Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu. Rusya'yı 1 milyon 734 bin 69 tonla Kolombiya'dan ve 1 milyon 103 bin 207 tonla Ukrayna'dan yapılan taşımalar takip etti.

Ağustosta limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 33 milyon 946 bin 696 ton yükün yüzde 7,6'sı Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Ro-Ro taşımacılığı

Ağustosta Ro-Ro taşımacılığıyla taşınan yükler 899 bin 3 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 arttı. Söz konusu yükün yüzde 99,75'i (896 bin 799 tonu) tırlarla taşındı.

Ocak-ağustos döneminde ise Ro-Ro taşımacılığıyla taşınan yükler, toplam 7 milyon 818 bin 268 tonla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,9 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal