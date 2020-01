Limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir'den 550 milyon dolarlık ihracat

02.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:52

MANİSA (İHA) – Manisa'nın üzüm başkenti Alaşehir ilçesinde 2019 yılında 276 bin ton yaş meyve ve sebze ihracatı yapılarak 550 milyon dolarlık gelir sağlandı.



Manisa'nın Alaşehir ilçesi bu yıl da ihracatta önemli bir gelir elde etti. Üzümün başkenti Alaşehir'de 2018 yılında 153 bin tonu Sultaniye üzüm olmak üzere 265 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapılırken, 2019'de bu rakam, 169 bin tonu Sultaniye üzüm olmak üzere toplam 276 bin ton tarımsal ürün olarak gerçekleşti. Alaşehir'den 2019 yılında 11 bin 150 tır yurt dışına ihracat için çıkış aldı. 2019 yılında ihracatta önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 10 oranında artış yaşanırken, ilçeden yapılan ihracatla 550 milyon dolarlık gelir sağlandı.



Öte yandan 2019 yılında Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 350 firma tarafından 85 farklı ülkeye toplam 276 bin ton ihracat yapıldı. 550 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık 350 milyon dolarlık bölümü, Sultaniye yaş üzüm ihracatından elde edilirken kiraz ve narın da en fazla ihracat edildiği ülke, Rusya oldu. Rusya dışında Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, İtalya en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler oldu.



"Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da artırmak olacak"



2019 yılında Alaşehir'den ihraç edilen sofralık Sultaniye üzümün 169 bin ton olduğunu açıklayan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk "Bunun yanında Alaşehir'den 42 bin ton kiraz, 19 bin ton nar en fazla ihracatı yapılan ürünler oldular. Üzüm, kiraz ve nar başta olmak üzere tarımsal ürünlerde 2019 yılında Alaşehir'den 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. Genel ekonomik değerlendirmede Alaşehir'den en fazla Sultaniye üzüm ihracatı yapıldı. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da artırmak olacak" dedi.



Denize kıyısı, limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden bu kadar ihracat yapılabilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Türk, "İhracattaki başarının en büyük nedeni, ihracat işlemlerinde ve bürokraside sağlanan kolaylık, işlemlerin en kısa sürede tamamlanabilmesidir. Ayrıca güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılarımızdır" diye konuştu.



Öte yandan Alaşehir'den yapılan toplam 550 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık üçte biri tek firma tarafından gerçekleştirildi. Alaşehir'de, Sultaniye üzüm ihracatında son 10 yıldır 1'inciliği bırakmayan firma tarafından bu yıl da aynı başarı tekrarlandı. İhracat şampiyonu Uçak Kardeşler firma sahibi Ali Uçak, "Alaşehir'den 85 farklı ülkeye tarım ürünleri bazında toplam 276 bin ton ihracat yapıldı. Buna karşılık Alaşehir'den 550 milyon dolarlık gelir elde edildi. Alaşehir ve Manisa bölgemizde yetişen sofralık yaş üzümün her yıl olduğu gibi bu yılda 3'te 1'lik ihracatını tek başımıza yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkının yanı sıra Alaşehir, Manisa, Denizli gibi üretim yapan tüm bölgelerimizin ekonomisine sağlamış olduğumuz döviz getirisinden dolayı da çok mutluyuz. Firma olarak hedeflerimiz her zaman bir önceki yılı geçmek. Her sene yapmış olduğumuz ihracatla rekoltenin durumuna göre bir önceki yılı yüzde 10-15 oranında geçiyoruz. Ülkemiz için ve memleketimiz için ne gerekiyorsa biz ihracatçılar olarak elimizden geleni yapacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA