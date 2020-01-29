Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 2 kişi yaralandı
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Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 2 kişi yaralandı

Samsun'da limandan çıkan kamyonların üzerinden buğday ve kömür çaldıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

29.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:07
Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 2 kişi yaralandı

'da limandan çıkan kamyonların üzerinden buğday ve kömür çaldıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limandan çıkan kamyonların üzerilerine çıkıp kömür ve buğday çaldıkları iddia edilen C.İ. ve H.İ., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.İ. ve H.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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