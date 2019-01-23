Limandaki Kirlilik Tepki Çekiyor

Zonguldak'ta, yağmurla birlikte su seviyesi yükselen derelerin getirdiği atıklar, limanda kirliliğe neden oldu.

Zonguldak Limanı, her yağmurun ardından olduğu gibi yine çöplerle doldu. Acılık ve Üzülmez derelerinin getirdiği plastik bidon, plastik top, teneke kutu ve pet şişe gibi evsel atıklar, limanın kıyı bölgelerinde birikti. Tepkiye neden olan kirliliği görenler, yetkililerin önlem almasını istedi.

Kaynak: DHA