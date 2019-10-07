Limandaki geminin üzerine vinç devrildi

Limandaki geminin üzerine vinç devrildi

Bartın Limanında yükleme yapan vinç, yükleme yaptığı geminin üstüne devrildi.

07.10.2019 17:12
Limandaki geminin üzerine vinç devrildi

Bartın Limanında yükleme yapan vinç, yükleme yaptığı geminin üstüne devrildi.


Bartın Limanı'nda meydana gelen kazada, çimento üretimi sonrasında oluşan 'klinker' isimli maddeyi Astra Marine isimli kuru yük gemisine yükleyen vinç, bir anda geminin üzerine devrildi. Vinç operatörü Arif Karagöz'ü yaralandığı kazada, olay yerinde bulunan diğer çalışanların durumu haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İl müdahalesi olay yerinde yapılan vinç operatörü Arif Karagöz daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.