Limanda su samuru sürprizi - Haberler
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Limanda su samuru sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Güncel

Limanda su samuru sürprizi Kastamonu'nun Abana ilçesinde limanda balıkçı barınağında görülen iki su samuru, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KASTAMONU (İHA) - Limanda su samuru sürprizi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Abana ilçesinde limanda balıkçı barınağında görülen iki su samuru, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'na olta ile balık tutmaya giden Mustafa Yıldırım, denizin içerisinde su samurunu fark etti. Yıldırım, nesli tükenmek üzere olan su samurunu bir süre izledi. Su samurunun iskeleye yakın bir yerde avlandığını fark eden Mustafa Yıldırım, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İki adet su samuru bir süre balıkçı barınağında renkli görüntüler oluşturduktan sonra gözden kayboldu.

Limanda su samuru sürprizi

Limanda su samuru sürprizi

Limanda su samuru sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri

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