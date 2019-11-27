Limanda beton bloklar arasında kalan gemi makinisti hayatını kaybetti
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Limanda beton bloklar arasında kalan gemi makinisti hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limanda bulunan gemiye yükleme yapıldığı sırada, kayan beton blokların arasında kalan makinist yaşamını yitirdi.

27.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:24
Limanda beton bloklar arasında kalan gemi makinisti hayatını kaybetti

'nin ilçesine bağlı beldesindeki limanda bulunan gemiye yükleme yapıldığı sırada, kayan beton blokların arasında kalan yaşamını yitirdi.

Limanda, bir kuru yük gemisine yüklenen beton bloklardan bazılarında kayma meydana geldi. Bu sırada, yükleme sahasında bulunan geminin ikinci makinisti Cengiz Uysun (57) bloklar arasında kalarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Uysun'un cenazesinin, otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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