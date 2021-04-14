Limanda 3. Kattan düşen işçi yaralandı
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Limanda 3. Kattan düşen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN - Haberler | 3. Sayfa

- Limanda 3. Kattan düşen işçi yaralandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Safi Port Limanında üçüncü kattan düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

- Limanda 3. Kattan düşen işçi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Safi Port Limanında üçüncü kattan düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay 12.30 sıralarında Derince Safiport Liman İşletmesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgay T. adlı işçi, limanda bir binanın üçüncü katında çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü. Düşme sonrasında Turgay T.'nin yaralandığını gören işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Limanda 3. Kattan düşen işçi yaralandı
Limanda 3. Kattan düşen işçi yaralandı
Limanda 3. Kattan düşen işçi yaralandı
Limanda 3. Kattan düşen işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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