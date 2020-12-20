Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi
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Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi

20.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:36
Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi

Denize açılan balıkçılar, yüzlerce kasa hamsi ile limana döndü.

Denize açılan balıkçılar, yüzlerce kasa hamsi ile limana döndü. Hamsi bolluğu nedeniyle kilousu 8 liradan satılıyor.

İstanbul, Trabzon, Samsun'da denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesine çevirdi. Karadeniz'de hamsi balığının izini süren balıkçı tekneleri İğneada Limanı'na kasalar dolusu hamsi ile döndü. Kasa kasa hamsileri kamyonlara yükleyen balıkçılar "Bu gidişle balık fiyatları düşücek" diye konuştu.

İğneada limanına 600 kasa ile dönen Mehmet Ali Alakuş tayfası ile 1 Eylül'den bu yana denizde olduğunu belirterek "Marmara'dan başladık Karadeniz'den çıktık. İğneada'da görmediğimiz kadar balık denk geldi. Fiyatlar inşallah ucuzlar, halk ucuza yer" dedi.

Balığın geçtiğimiz seneye göre çok bereketli olduğunu söyleyen Mehmet Özaydın "Bu sene geçtiğimiz senelere göre daha çok verim alıyoruz. Bu gidişle halkımız bu sene çok balık tüketecek" şeklinde konuştu.

Limana gelen vatandaşlar teknelerden hamsinin kilosunu 8 TL'den aldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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