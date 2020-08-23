Limana demirleyen gemiden 30 kilogram uyuşturucu çıktı Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde limana demirleyen geminin suya batık bölmesinden 30 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde limana demirleyen geminin suya batık bölmesinden 30 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lirayı bulduğu iddia edilen uyuşturucu maddeye el konulurken, 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kolombiya'dan yola çıkan kuru yük gemisinin suya batık alt kısmındaki özel bölmelerde uyuşturucu gizlendiği ihbarını alan ekipler gemiyi Çanakkale Boğazı'ndan itibaren takibe aldı. Gemi, Kilimli ilçesindeki limana yanaşınca ekipler düğmeye bastı.

UYUŞTURUCU İÇİN ÖZEL BÖLME YAPMIŞLAR

Liman yetkililerinin haberdar edilmesiyle birlikte başlayan operasyona su altı dalgıç ekipleri de katıldı. Yaklaşık iki saat süren aramalarda 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Zanlıların, uyuşturucuyu saklamak için geminin suya batık alt kısmına özel bölme yaptırdıkları ortaya çıktı. Narkotik ve istihbarat birimlerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gemide bulunan 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

(Onur Altındağ/İHA)

Kaynak: İHA