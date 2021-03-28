Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'Hanjin Leader' isimli büyük liman vinci taşıyan gemi, Tekirdağ Asyaport Limanı'na doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'Hanjin Leader' isimli büyük liman vinci taşıyan gemi, Tekirdağ Asyaport Limanı'na doğru yol aldı.

Çin'in Dalian Limanından yola çıkan Güney Kore bayraklı 'Hanjin Leader' isimli gemi, Ege Denizi'nden saat 11.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde olan 152.5 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde ve taşıdığı vinçlerle birlikte yüksekliği 65 metreyi bulan gemi Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerledi. Boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu da geçen gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

1915 Çanakkale Köprüsü altından özel izinle geçecek

1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunun altından özel izin ile geçecek olan Güney Kore bayraklı 'Hanjin Leader' isimli gemi Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na gidecek.

Asyaport'un kapasite artırımı için sürdürmekte olduğu yatırım kapsamında alınan süper vinçlerin (STS) değeri 20 milyon dolar olduğu öğrenildi. Aynı kapsamda alınan 6 adet istif vinci (RTG) ve 14 adet doğal gazlı liman kamyonu 2020 yılı içinde hizmete alınmıştı. 150 milyon dolarlık yatırımla kapasite artış projesi gerçekleştiğinde Asyaport'a, 360-400 m uzunluğunda 3 mega konteyner gemisi aynı anda yanaşabilecek. 400 kişiye daha doğrudan istihdam sağlayacak yatırımın 2022 sonunda tamamlanması bekleniyor.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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