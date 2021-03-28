Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN - Haberler | Güncel
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Güney Kore bayraklı 'Hanjin Leader' isimli liman vinci taşıyan gemi, Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Güney Kore bayraklı 'Hanjin Leader' isimli liman vinci taşıyan gemi, Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na doğru yol aldı. Geminin üzerindeki vinçlerin yüksekliğinin 65 metre olduğu öğrenildi.  

Çin'in Dalian Limanı'ndan, Tekirdağ'da bulunan Asyaport Limanı'na 65 metre yüksekliğinde liman vinci götüren Güney Kore bayraklı 'Hanjin Leader' isimli gemi, saat 11.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 152.5 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki yük gemisi 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunun altından özel izin ile geçti.Süper vinçlerin (STS), Asyaport'un kapasite artırımı için sürdürmekte olduğu yatırım kapsamında alındığı bildirildi.


Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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