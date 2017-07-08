Liman İnşaatında Kamyon Yan Yattı: 1 Yaralı
ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi'nde liman inşaatında dolgu çalışması sırasında yan yatan kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi'nde liman inşaatında dolgu çalışması sırasında yan yatan kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
Sürücü 50 yaşındaki Ali Ünal yönetimindeki kamyon, deniz kıyısındaki inşaat alanına hafriyat dökerken yan yattı. Kazada, sürücü Ali Anal, hafif yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Zonguldak