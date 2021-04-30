Liman başkanlığı personeline afet eğitimi
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Liman başkanlığı personeline afet eğitimi

Liman başkanlığı personeline afet eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ Liman Başkanlığı personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ Liman Başkanlığı personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Tekirdağ il Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ Liman Başkanlığı personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Video Konferans Sistemi (VKS) ile verilen eğitimde katılımcılara; ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. - TEKİRDAĞ

Liman başkanlığı personeline afet eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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