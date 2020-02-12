Limak'tan "Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme" Raporu

12.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:44

Çevre ve toplumsal sorumluluk bilinciyle, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda pozitif etki yaratmayı hedefleyen Limak Şirketler Grubu'nun, sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin devamı niteliğinde olan "Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme" Raporu yayımlandı.