Limak Şirketler Grubu sürdürülebilirlik raporunu yayınladı Limak Şirketler Grubu, 2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nda 2020-2030 dönemini kapsayan yeni sürdürülebilirlik politikasını ve sürdürülebilirlik hedeflerini yayımladı.

Limak Şirketler Grubu, 2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nda 2020-2030 dönemini kapsayan yeni sürdürülebilirlik politikasını ve sürdürülebilirlik hedeflerini yayımladı.

Limak Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Küresel Raporlama Girişimi Standartları'na (Global Reporting Initiative-GRI) uygun olarak yayımlanan raporda inşaat, turizm, çimento, altyapı, enerji ve gıda alanındaki şirketlerin ve Limak Vakfı'nın Ocak 2018-Aralık 2019 arasındaki iki yıllık sürece dair ekonomik, çevresel, sosyal, yönetişimsel faaliyetleri, bu faaliyetlerin çıktıları yer alıyor.

Büyüme performansını, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak taçlandırmayı amaçlayan Limak Şirketler Grubu, belirlediği 12 stratejik hedefini 2023, 2026 ve 2030 olarak 3 dönemde değerlendirecek.

Limak Şirketler Grubu'nun önümüzdeki on yıl için belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri arasında tüm sektörlerinde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek,2026 yılına kadar kadın istihdamını grup bünyesinde yüzde 40 artırmak, 2026 yılına kadar ortalama yüzde 25 enerji verimliliği ve yüzde 28 su verimliliği sağlamak, emisyon salımını ortalama yüzde 27 azaltmak, tüm şirketlerinde "sıfır atık" hedefine ulaşmak, 2030 yılına kadar toplam enerji tüketiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanımını en az yüzde 30'a çıkarmak ve tüm tedarikçilerinin sürdürülebilirlik eğitimlerini 2026 yılına kadar tamamlamak ve çalışan bağlılığını her yıl artırarak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir "Raporumuzda, Limak Şirketler Grubu olarak, önümüzdeki kritik on yıl için belirlediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımımızı, somut hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşmak için günümüz gerçeklerine ve değişime uygun olacak şekilde yenilediğimiz sürdürülebilirlik yönetişimi modelimizi paylaşıyoruz. Grup olarak sürdürülebilir bir ekonomik gelişim için, kapsayıcı bir yaklaşımın, gerek kurumsal gerekse bireysel düzeyde, yüksek çevresel ve sosyal farkındalığın ve dünyayı korumak için açık, somut ve kesin hedefleri olan kararlı eylemlerin hayata geçirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz.

Bu inanç doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde oluşturduğumuz iş odaklarımızı da, kapsayıcı gelişim, sosyal insan ve sağlıklı gezegen üçlü yapısına göre modelledik. Her sürdürülebilirlik odağımız çerçevesinde oluşturduğumuz 12 ana hedefi ve bünyemizde atılacak somut adımları raporumuzda paylaşıyoruz. Grubumuzun 50'nci kuruluş yılı olan 2026 yılında ana hedeflerimizi değerli paydaşlarımız ve çalışanlarımızın katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuza tutku ile bağlılığımızın bizi başarıya ulaştıracağına inanıyor, tüm paydaşlarımızı bu çabamızda bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

-Yüzde 97 müşteri memnuniyeti

Toplam değeri 10 milyar doları aşan yurt içi ve yurt dışı projeleriyle dünyanın önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan Limak İnşaat, Engineering News-Record (ENR) tarafından yayınlanan dünyanın ilk 250 uluslararası inşaat şirketi sıralamasında 2019'da 67. sırada yer aldı. İSG ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Limak İnşaat'ta birim su tüketiminde 2017'ye göre yüzde 20 verimlilik sağlanırken, 2019'da yüzde 97 müşteri memnuniyeti elde edildi.

6000'den fazla yatak kapasitesi ile yıllık ortalama 450.000'den fazla misafire ev sahipliği yapan Limak Turizm'de son iki yılda yüzde 94 misafir memnuniyeti elde edildi. Mal ve hizmet tedarikinin yüzde 95'ini bulunduğu bölgelerdeki yerel tedarikçilerden karşılayan Limak Turizm bünyesinde Limak Lara Otel'de Şubat 2018'de, Limak Eurasia Otel'de ise 2019 yılı itibarıyla Sıfır Atık Projesi uygulanmaya başlandı. Bir başka öne çıkan performans göstergesi olarak son bir yılda oteller toplamında elektrik ve su tüketiminde geceleme başına yaklaşık yüzde 7 azalma oldu.

Türkiye'nin sektörde toplam varlık büyüklüğünde birinci, kapasite sıralamasında ikinci büyük çimento üreticisi olan Limak Çimento, Türkiye'de ilk GOLD Belgesi ve ilk ISO 45001 belgesi alan entegre çimento fabrikasına sahip. Limak Çimento'nun Afrika'daki yatırımlarından Fildişi Sahili fabrikası, en çevreci firma sıralamasında ilk 10'a giren tek çimento fabrikası olurken Mozambik fabrikası ülkenin en büyük üç üreticisinden biri konumunda. Sektörde birçok yenilikçi ve öncü çalışmaya imza atan Limak Çimento'da son bir yılda toplam elektrik tüketiminde yüzde 13 ve toplam CO2 emisyonunda yüzde 16 azalma kaydedildi.

-Enerji tasarrufu sağlandı

Altyapı yatırımları alanında; Limak'ın inşaatını tamamlayarak işletmesini sürdürdüğü Kosova Cumhuriyeti'nin tek uluslararası havalimanı ve Balkanların en teknolojik havalimanı olan Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'nda son bir yılda yolcu kaynaklı elektrik tüketiminde yüzde 4 tasarrufla toplam enerji maliyetinde yüzde 2 düşüş kaydedildi. Ayrıca sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yolcu başına yüzde 8 yakıt tasarrufu ile direkt emisyonlarda yüzde 8 düşüş sağlandı. Limak'ın işletmesini sürdürdüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Orta Doğu'nun dünyaya açılan kapısı LimakPort İskenderun'da son bir yılda tehlikeli atık oluşumunu azaltma çalışmaları sonucunda ton başına tehlikeli atık miktarında yüzde 48, toplam tehlikeli atık miktarında yüzde 60 azalma sağlandı. Bölgenin en büyük "Atık Kabul Tesisi"ne sahip olan LimakPort'ta gerçekleştirilen İSG uygulamaları ve eğitimler neticesinde son iki yılda kaza sıklık oranında yüzde 38 azalma oldu.

Enerji sektöründe enerji üretimi, dağıtımı, satış ve ticareti alanlarında başarılı faaliyetlerini sürdüren Limak Şirketler Grubu'nun enerji üretimi alanında bünyesinde bulundurduğu Türkiye'nin ilk doğal gaz kombine çevrim santrali olan Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (HEAŞ), 1.220 MWh kurulu gücü ile yaklaşık 1.9 milyon hanenin elektrik enerjisini karşılama kapasitesine sahip. Yüzde 63 yerel istihdamın sağlandığı ve 2019'da 365 günlük kayıp zamanlı kazasız gün başarısı elde eden HEAŞ genelinde 2019 yılı itibarıyla "Sıfır Atık" projesi için çalışmalara başlandı. Hidroelektrik santrallerde ise yıllık 4 milyar kWh üretim kapasitesine sahip olan Limak, elektrik üretiminde son bir yılda yüzde 46 artış kaydetti.Santrallerde İSG standartlarına tavizsiz uyum gösterilmekte ve son iki yılda "Sıfır Kaza" başarısı elde edildi.

Enerji dağıtımı alanında; Türkiye'nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi'nin güneyini kapsayan hizmet sahası ile Uludağ Elektrik Dağıtım, sosyal yatırımları ile sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ediyor. Müşteri memnuniyeti kapsamında sosyal medya mecralarını en aktif kullanan dağıtım şirketi olan UEDAŞ, "Elektrik Dağıtım Hatlarında Hibrit Buz Yükü Önleme ve Kuş Kaçırma Sistemi" ve "Denizaltı Robotu" projeleri ile örnek işbirliklerine imza attı. Enerj satış ve ticareti alanında; hizmet verdiği 4 ilde yaklaşık 5 milyon kişiye enerji satış hizmeti veren Limak Enerji Uludağ Elektrik, EFQM 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi'ne sahip.Sektöründe en fazla dijital dönüşüm projesine imza atan şirket,"Esnek Fatura", "Kesintisiz Enerji Uygulaması", "İşaret Dili Görüşme Hattı" gibi öncü projeleri hayata geçirdi.

-Limkon 32 ülkeye ihracat yapıyor

Grubun gıda sektöründeki temsilcisi Limkon ise yılda 10.000 ton konsantre üretimi ile 32 ülkeye ihracat yapyor. Yüksek standartlar ile uyumlu üretim anlayışını benimseyen Limkon uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği sertifikaları ile hizmet verirken, sürdürülebilir tarıma organik tarım ve "Kadın Tarım İşçileri" projesi ile destek oluyor.

Limak Şirketler Grubu 2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) tarafından geliştirilen Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları'nın güncel versiyonu olan G4'ün "temel" seçeneğinin içerik gerekliliklerini karşılayacak şekilde hazırlandı. Ayrıca rapor, 2014 yılında Limak Şirketler Grubu'nun imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) prensiplerine uyumla ilgili uygulamaları da içeriyor.

Kaynak: AA