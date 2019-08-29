Limak, senegalli gençlere havacılığın kapılarını araladı

29.08.2019 11:41

İlki Kosova 'da oluşturulan "Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü" projesi, şimdi de Las Academie adıyla Senegal 'de ilk mezunlarını verdi. Uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alan gençler, havacılık sektöründe kariyerlerine başlama fırsatı yakaladı.

İnşaat ve müteahhitlik alanında farklı ülkelerde projelere imza atan Limak, eğitim alanında dünya genelinde sosyal projelerine de devam ediyor. Limak'ın havalimanı alanında eğitim sunmak ve sektöre genç yetenekler kazandırmak amacıyla kurduğu enstitünün ilk adresi Kosova olmuştu. LimakASI (Limak Airport Services Institute), Kosova'da faaliyetlerini sürdürürken, Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü ise bugüne kadar Kosova'da 150 öğrenciyi mezun etti. Limak'ın dünya genelindeki sosyal projelerinde en yeni durağı ise Senegal oldu. 2019'un Ocak ayında LAS Academie ile bu eğitim modelinin bir benzerini Senegal'e taşıyan şirket, bu bölgede de ilk mezunlarını verdi. Uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alan gençler, havacılık sektörü kariyerlerine başlama fırsatı yakaladı. Limak, 2019'un başında faaliyete geçen ve ilk mezunlarını veren LAS Academie'nin, Senegalli gençlere kariyerlerini şekillendirme fırsatı sağlayacağını, sektörün eğitimli işgücü ihtiyacını karşılaması adına projenin önemli bir katkı sağlayacağını duyurdu.

"Bu projeyi, sektörel görev görüyoruz"

Eğitim alanında, Türkiye'de olduğu gibi, faaliyette bulundukları diğer bölgelerde de farklı sosyal projelere imza atmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Limak Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztürk, "Havacılık Enstitüsü, bu alanda gerçekleştirdiğimiz önemli bir başarı. İlkini Kosova'da hayata geçirdiğimiz bu proje, IPRA, Hermes ve Stevie gibi birçok prestijli ödülün de sahibi oldu. Bu enstitü, artık sadece bölgede değil, tüm dünyada örnek projeler arasında gösteriliyor" dedi. Öztürk, proje ile ilgili şunları söyledi: "Şimdi işsizliğin büyük bir sorun olduğu Senegal'de gençlerin eğitimlerine katkı sağlayan, kendi kariyerlerini oluşturma fırsatı veren bir girişime öncülük etmekten dolayı mutluyuz. Rusya'dan Kosova'ya, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden Senegal ve Kahire'ye, dünyanın önemli havalimanı inşaatı ve işletmeciliğini üstlenen bir şirket olarak, bu projeyi sektörel bir görev görüyoruz. Bu kapsamda Kosova'da başlattığımız ve şimdi Senegal'de devam ettirdiğimiz projemizi, diğer havalimanlarımızda da hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, bölgelerdeki genç nüfusa kariyerlerini çizme şansı tanırken, sektörümüze nitelikli iş gücü kazandırmak"

Sertifikalar, 100'ü aşkın havalimanında çalışma fırsatı sunuyor

Limak, proje ile Senegalli gençlerin donanımlarını artırarak, sektörde global kariyer fırsatı sunmayı amaçladıklarını açıkladı. LAS Academie için havalimanı lokasyonunda yer alan Thies Üniversitesi ile işbirliği yapan Limak'ın bu projedeki diğer paydaşları ise Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve ERNAM (l'Ecole Régionale de la Navigation Aérienne et du Management) oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı iki aşamalı sınavdan sonra, Limak yöneticileriyle üniversite temsilcilerinin yer aldığı jüri tarafından seçilen 30 Senegalli genç, havaalanı ekipman planlamasından iletişim becerilerine, siber güvenlikten işletme ve ekonomiye kadar birçok eğitim aldı. Eğitim sonunda Pearson ve BTEC'den hem havalimanı işletmeciliği hem de liderlik programı sertifikalarını almaya hak kazanan gençler, sertifikalar ile 100'den fazla havalimanında çalışma fırsatı bulabilecek. Programı en yüksek başarıyla bitiren 2 öğrencinin Limak ve SUMMA İstanbul ofislerinde stajlarına başladığını açıklayan şirket, LAS Academie mezunlarının büyük bir kısmının da, Senegal'de ilgili kuruluşlarda stajlarına başladığını ve iş hayatına adım attıkları da duyuruldu. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul