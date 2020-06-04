HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Limak Otelleri'nden "Hijyen Manifestosu"

Limak International Hotels & Resorts grubu, çalışanlarının ve misafirlerinin sağlığı için Kovid-19 salgını sürecinde yaşanabilecek olası salgın risklerine karşı hijyen ve temizlik önlemlerini artırdı.

Limak Otelleri'nden
04.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:11

Limak International Hotels & Resorts grubu, çalışanlarının ve misafirlerinin sağlığı için Kovid-19 salgını sürecinde yaşanabilecek olası salgın risklerine karşı hijyen ve temizlik önlemlerini artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak International Hotels & Resorts grubu, Türkiye ve Kıbrıs'taki 8 otelde uygulanmakta olan standartlara ilaveten salgın nedeniyle gerekli tüm hijyen önlemlerini aldı.

Konuyla ilgili "Hijyen Manifestosu" yayınlayan şirket, misafirlerinin tatilinin başlangıcından bitişine kadar huzurlu ve sağlıklı geçmesi için her detayı düşünerek hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, insan odaklı hizmet anlayışıyla ilk günden bu yana çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Koronavirüs vakasının ülkemizde ilk defa tespit edildiği andan itibaren oluşturduğumuz kriz yönetim birimi, departman içi komiteler ve işyeri sağlık ve güvenlik ekibimiz ile gündemi ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın ile ilgili tespitler ve önerilerle gelişen yeni durumlara göre "Limak Post Covid Aksiyon Planı"nı uygulamaya devam ettiklerini aktaran Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Böylesi olağanüstü bir dönemde tesislerimizde tatil yapma kararı alan misafirlerimize karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Almış olduğumuz tüm önlemler misafirlerimizin ve personelimizin dolayısıyla tüm toplumumuzun sağlığını koruma hedeflidir; bu nedenle uyarı ve yönergelerimizi misafirlerimizle paylaşarak, bize bu konuda destek vermenizi önemle rica ediyoruz. Bu zor günleri tüm önlemlere uyarak geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum.

Her bir personelimize ayrı ayrı olmak üzere, işbaşı yapmadan önce gerekli sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Servis amaçlı kullandığımız araçlar yüzde 50'lik doluluk oranıyla personelimize hizmet ediyor. 24 saat gözetim altında bulunan personel lojmanlarına dışarıdan ziyaretçi girişi kabul edilmiyor."

Kavaloğlu, tüm otellerin ince püskürtme tekniğine sahip ULV cihazlarıyla düzenli olarak dezenfekte edildiğini vurgulayarak, "Misafir odaları, restoranlar, barlar, rekreasyon alanları, çocuk kulübü ve oyun alanları, toplantı, kongre salonları eğitimli dezenfeksiyon ekipleri tarafından 24 saat boyunca ULV cihazlar ve Sağlık Bakanlığı onaylı koronavirüse karşı etkili dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor. Yine mutfak alanları, depolar, ofisler ve genel kullanım alanları da aynı titizlikle virüsten arındırılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Ekonomi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Ekonomi
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Ekonomi
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Ekonomi
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Ekonomi
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha...
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Ahmet Tekdal Donald Trump Berat Albayrak Adnan Menderes
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akalın Haldun Dormen
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Limak Otelleri'nden "Hijyen Manifestosu" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 11:14:20. #1.15#
title