Limak İnşaat, "Fenerbahçe hissedarı olduğu" yönündeki iddiaları yalanladı Açıklaması
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Limak İnşaat, "Fenerbahçe hissedarı olduğu" yönündeki iddiaları yalanladı Açıklaması

01.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:38
Limak İnşaat,

Limak İnşaat'tan yapılan açıklamada, Limak İnşaat'ın elinde bulunan Fenerbahçe Sportif AŞ hisselerinin satışının 2016 yılında gerçekleştirildiği ve o tarihten bu yana doğrudan ya da dolaylı olarak Limak İnşaat'ın elinde Fenerbahçe hissesi bulunmadığı bildirildi.

Limak İnşaat'tan yapılan açıklamada, Limak İnşaat'ın elinde bulunan Fenerbahçe Sportif AŞ hisselerinin satışının 2016 yılında gerçekleştirildiği ve o tarihten bu yana doğrudan ya da dolaylı olarak Limak İnşaat'ın elinde Fenerbahçe hissesi bulunmadığı bildirildi.

Limak İnşaat'ın yazılı açıklamasında, son günlerde spor kamuoyunda ve bazı sosyal medya mecralarında "Limak İnşaat'ın portföyünde, hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Sportif AŞ'nin payları bulunduğu ve Limak İnşaat'ın Fenerbahçe hissedarı olduğu" yönündeki iddialar üzerine açıklama ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Limak İnşaat'ın elinde bulunan Fenerbahçe Sportif AŞ hisselerinin satışı 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. O tarihten bu yana doğrudan ya da dolaylı olarak Limak İnşaat'ın elinde Fenerbahçe hissesi bulunmamaktadır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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