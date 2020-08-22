Limak İnşaat, dünyanın en büyük 61'inci müteahhitlik şirketi oldu
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Limak İnşaat, dünyanın en büyük 61'inci müteahhitlik şirketi oldu

Limak İnşaat, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından hazırlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" 2020 listesinde 2019'a göre 6 basamak birden yükselerek 61'inci sırada yer aldı.

Limak İnşaat, dünyanın en büyük 61'inci müteahhitlik şirketi oldu
22.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:46

Limak İnşaat, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından hazırlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" 2020 listesinde 2019'a göre 6 basamak birden yükselerek 61'inci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak İnşaat, "ENR 2020 - Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 61'inci sıraya yükseldi.

Uluslararası inşaat sektörünün referans dergisi ENR tarafından, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler esas alarak hazırlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesi açıklandı.

İnşaat ve müteahhitlik alanında gerçekleştirdiği uluslararası dev projelerle küresel ligde yükselişini sürdüren Limak İnşaat, 2020 listesinde 2019'a göre 6 basamak birden yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Dünyanın önde gelen inşaat gruplarından biri olan şirket, 61'inci sırada yer alırken listedeki 44 Türk şirketi arasında 2'nci sıradaki yerini korudu.

10 milyar dolarlık projeye imza attı

Havaalanlarından limanlara, barajlardan sulama tesislerine, otoyollardan hidroelektrik santrallere, endüstriyel tesislerden petrol ve doğal gaz boru hatlarına, tatil köylerinden bina komplekslerine kadar başarıyla tamamladığı 100'den fazla projenin toplam değeri 10 milyar doları aşan Limak İnşaat, İSG ve sürdürülebilirlik çalışmaları alanında da üstün başarı sağladı.

Bu kapsamda, birim su tüketiminde 2017'ye göre yüzde 20 verimlilik sağlarken, 2019'da yüzde 97 müşteri memnuniyeti elde etti.

Dünyanın 15 farklı ülkesinde farklı sektörlerdeki projeleri ve 60 binin üzerindeki çalışanıyla faaliyet gösteren Limak Şirketler Grubu'nun geçen günlerde yayımladığı 2018-2019 sürdürülebilirlik raporunda yer alan ve gelecek 10 yıl için belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri arasında, tüm sektörlerinde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek, 2026 yılına kadar kadın istihdamını grup bünyesinde yüzde 40 artırmak, 2026 yılına kadar ortalama yüzde 25 enerji verimliliği ve yüzde 28 su verimliliği sağlamak, emisyon salımını ortalama yüzde 27 azaltmak, tüm şirketlerinde "sıfır atık" hedefine ulaşmak, 2030 yılına kadar toplam enerji tüketiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanımını en az yüzde 30'a çıkarmak, çalışan bağlılığını her yıl artırarak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve tüm tedarikçilerinin sürdürülebilirlik eğitimlerini 2026 yılına kadar tamamlamak bulunuyor.

Kaynak: AA

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