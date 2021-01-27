Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir: "İnşaat sektörü dijital dönüşüm içinde"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, temiz enerjiye yönelik finansmanın en yüksek altyapı önceliği olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeni inşaat ve altyapı projelerinin çevre ve sosyal endişeleri gidererek daha temiz ve adil olacağını söyledi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, temiz enerjiye yönelik finansmanın en yüksek altyapı önceliği olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeni inşaat ve altyapı projelerinin çevre ve sosyal endişeleri gidererek daha temiz ve adil olacağını söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları kapsamında çevrim içi ortamda "Reel ekonominin öncülük ettiği toparlanmayı hızlandırmak" konulu panel düzenlendi.

Özdemir, panelde yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün dijital dönüşüm içinde olduğuna dikkati çekerek, kentten ayrılıp kırsal kesimde yaşama trendinin sektörü etkileyeceğine işaret etti.

Kovid-19 salgını sonrası yeni inşaat ve altyapı projelerinin çevre ve sosyal endişeleri gidererek daha temiz ve adil olacağını dile getiren Özdemir, gelecekte projelerin şoklara ve salgınlara karşı daha dayanıklı olacağını söyledi.

-"Altyapı ve inşaat sektörü toparlanmaya ivme kazandırdı"

Özdemir, altyapı ve inşaat sektörünün en büyük sektörler olduğunu ve birçok sektörü etkilediği için ekonomik toparlanmaya ivme kazandırdığını anlattı.

Kovid-19 salgınının Afrika'yı önemli ölçüde etkilediğini dile getiren Özdemir, "Salgın gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını etkiledi. Salgının sebep olduğu bu zorluklara karşı küresel bir iş birliği gerekiyor." diye konuştu.

Altyapı ve inşaat sektörünün istihdam potansiyeline dikkati çeken Özdemir, "Sektör kısa dönemde direkt olarak binlerce istihdam oluşturabilir ve uzun dönemde ise dolaylı olarak binlerce istihdam sağlayabilir." dedi.

Özdemir, dünyada yerinden edilmiş insan sayısının 70 milyonu geçtiğini anlatarak, "Salgın sonrası ekonomik toparlanmada herkes için istihdam önemli olacak. Burada sektörün sunacağı çok şey olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektörü teşvik etmek için daha yaratıcı yollar bulmalıyız"

ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın "Kovid-19 salgınıyla mücadele" ve "altyapı yatırımlarını artırma" hedefini hatırlatarak, "Her hükümet ekonomik büyümeyi teşvik etmek istiyor. Bunun için altyapı projelerine yatırım yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıl tasarruflar artarak büyüdü. Büyük bir tasarruf havuzu oluştu. Buradaki soru bu tasarruflar kamu yatırımlarına veya kamu harcamalarına nasıl transfer edilir." dedi.

Küresel olarak 10 trilyon dolar inşaatla ilgili harcama bulunduğunu ifade eden Özdemir, bunun da küresel GSYH'nin yüzde 1,3'üne denk geldiğini anlattı.

Özdemir, "Bu pay inşaat ve altyapı sektörünü küresel ekonomide en büyük sektör yapıyor. Ekonomiye katkısını, altyapıya sosyal, kamu ve çevre endişelerini dikkate alarak sektörü teşvik etmek için daha yaratıcı yollar bulmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş