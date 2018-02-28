Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Açıklaması

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "İşlettiğimiz Kosova'ya ve Dakar Havalimanlarına iyi bir teklif gelirse oturup konuşuruz ama İstanbul Yeni Havalimanı Türkiye Cumhuriyeti adına en stratejik yapı... Almanya'nın Lufthansa'yı satması kolay mıdır? Bu da öyle bir şey…" dedi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının inşaatı için Kuveyt'te düzenlenen kredi anlaşmasının imza töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdemir, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına 8 ay kadar bir süre kaldığını, projenin işletme ve yapımını üstlenen ortaklardan biri olduklarını hatırlattı.

Özdemir, bir gazetecinin "29 Ekim 2018'de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili yabancı bir şirket, gelecekte ortaklık için çok iyi bir teklifle kapınızı çalarsa ne yaparsınız?" şeklinde sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"İşlettiğimiz Kosova'ya ve Dakar Havalimanlarına iyi bir teklif gelirse oturup konuşuruz ama İstanbul Yeni Havalimanı Türkiye Cumhuriyeti adına en stratejik yapı... Enerji ve ulaştırmada çok önemli stratejik yatırımlar var. Almanya'nın Lufthansa'yı satması kolay mıdır? Bu da öyle bir şey… Biri geldi, THY'ye talip oldu, değeri diyelim 6 milyar dolar, onlar 12 milyar dolar verdi. Devlet bunun satılmasına müsaade eder mi? Etmez. Örneğin, enerji santralleri ve bizim Hamitabat Termik Santrali Türkiye'nin enerji sigortası olan bir yer..."

"Dev proje için kapımızı çalıyorlar"

Nihat Özdemir, İstanbul Yeni Havalimanı'nın altyapı işleri için tüm dünyadan önemli şirketlerin kapılarını çaldığını söyledi.

Özdemir, "Bir sistem kurulduğunda... Örneğin, telsiz altyapısı için Amerikalı, Çinli ve Japon firmalar 'en iyi benim sistemim' diyerek bizimle iş yapmak istiyor. Dünyadaki bütün ülkelerden büyük ilgi var." dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı'na çok büyük bir yakıt merkezi kurduklarını belirten Özdemir, "30'ar bin tondan 10 yakıt tankı var. Limandan gelecek yakıtlar boru hatları yardımıyla bütün uçakların başına gidecek. 300 bin metreküplük yakıt için merkez kurduk." ifadelerini kullandı.

"Limak Gaziantep Çimento'nun eski yerine yeni bir şehir kuracağız"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, 2006'dan itibaren Gaziantep'te faaliyette olan ve kentin içinde kalan Limak Gaziantep Çimento'nun, faaliyetini Kilis'te sürdürmesiyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini, fabrikanın eski yerine yeni bir şehir kuracaklarını söyledi.

Suriye'nin yeniden yapılanması durumunda Kilis'teki yerlerinin buna çok ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gaziantep'teki fabrikamız şehrin içinde kaldı. Kilis'te önemli bir arazi buldular. 200 küsur dönüm aldık. Eninde sonunda Suriye'deki bu savaş bitecek. Suriye yeniden imar edilecek. Biz kapıya sadece 2 kilometreyiz. İnşaat devam ediyor. Bu senenin sonunda üretim yapacağımızı tahmin ediyorum. Burada üretim yapınca yeni, modern, daha büyük, daha verimli, daha ucuza mal edebilecek çimento yapacağız. İnşaat sektörüne de, rekabet edeceğimiz için, olumlu yansıması olacak. Belediye ile beraber şu andaki yere de Gaziantep'e yakışan bir proje yapacağız. Çevresiyle uyumlu Gaziantep'e yeni bir şehir, ticaret merkezleri, alışverişler, rezidanslar olur."

"Türkiye'nin yıl bazında yüzde 7'lerde büyümesi müthiş bir şey"

Nihat Özdemir, Türkiye'nin yıllık ortalama yüzde 7'lerde büyümesinin uluslararası alanda dikkati çektiğini ifade ederek, "2015- 2016 olaylarından sonra Türkiye'nin yıl bazında yüzde 7'lerde büyümesi müthiş bir şey. Hiç ummadığımız ve tahmin etmediğimiz bir büyüme ortaya çıktı. Bu büyümenin önemli kesimi inşaat sektöründen ve devletin altyapı yatırımlarından kaynaklandı. Gönül isterdi ki büyüme her sektöre dağılabilseydi. Avrupa ve ABD'nin de büyüme sürecine girmesi imalat sektöründeki büyümeyi artıracak." diye konuştu.

"Ustabaşı bulmak mühendis bulmaktan daha zor"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, geçen yıl Katmerciler ile kurdukları Lika Savunma Sanayi ile ilgili sorular üzerine, arkadaşların burada çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Sektördeki nitelikli eleman konusuna da değinen Özdemir, "Biz kendi faaliyet alanlarımızda ustabaşı bulamamaktan dert yanıyoruz. Ustabaşı bulamıyorum, mühendis daha kolay buluyorum. O yüzden mühendisten daha fazla maaş alan ustabaşılarımız var." ifadelerini kullandı.