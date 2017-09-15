Limak Filarmoni Orkestrası Sunar:



Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı orkestra, sanat güneşi Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını 4 Ekim'de Ankara Congresium'da, 11 Ekim'de ise Zorlu PSM'de sahneleyecek.

Limak Vakfı, bu kez çok farklı bir alanda sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Türk müziğini çok sesli yorumlayarak, geniş kitleleri çok sesli müzikle buluşturmayı amaçlayan Limak Filarmoni Orkestrası kuruluşunu tamamladı.

Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan liderliğinde ve sanat yönetmenliğinde kurulan orkestranın ilk konserlerini ise yine müzikseverlerin yakından tanıdığı şef Rengim Gökmen yönetecek. Orkestranın en büyük sürprizi ise, önümüzdeki günlerde ölüm yıldönümü de olan sanat güneşimiz Zeki Müren'in şarkıları olacak.

İlk konserini 4 Ekim'de Ankara Congresium'da, ikincisini ise 11 Ekim'de Zorlu PSM'de vermeye hazırlanan orkestra, 24 Eylül 1996'da kaybettiğimiz ve Türkiye'nin en sevilen sanatçıları arasında yer alan Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını Murat Karahan'ın farklı yorumu ve filarmoni orkestrası lezzetiyle izleyicilerle buluşturacak.

BAŞROLDE MURAT KARAHAN VAR

Bu iki konserle yola çıkan Limak Filarmoni Orkestrası'nın başrolünde dünyaca ünlü tenor Murat Karahan olacak. Letonya Ulusal Operası'ndan dünyaca ünlü Moskova Bolşoy Tiyatrosu'na, Berlin Deutsche Oper, Viyana Wiener Staatsoper, Münih Bayerische Staatoper, Napoli San Carlo, Arena Di Verona, Teatro Regio di Parma, Teatro Filarmonico Verona ve Fransa Limoges ile Reims operalarına yüzlerce kez sahnelerde başrolde yer alan Murat Karahan, bu kez de "Zeki Müren Şarkıları" konserlerinde izleyicilerle buluşacak.

Limak Vakfı çatısı altında kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, Ankara ve İstanbul dışında Türkiye'nin değişik şehirlerinde ve yurtdışında da konserler vermeyi hedefliyor. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Limak olarak bugüne kadar hep sanata destek verdik. Sanatın toplum için öneminin farkındayız. Limak Filarmoni Orkestrası'nı kurarken müziğin evrensel bir dil olmasından hareketle Türk müziğinin daha evrensel bir formda yeniden yorumlanmasını hayal ettik. Umarım başarılı oluruz. Bizimle bu yolculuğa çıkan ünlü tenorumuz Murat Karahan ve Rengim Gökmen'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

