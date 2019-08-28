Limak Enerjiden sokak hayvanları için mama ve su

28.08.2019 13:54

Limak Enerji, sokak hayvanlarının sıcak yaz günlerinde aç ve susuz kalmamaları için hazırlanan "Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle" adlı proje kapsamında, müşteri işlem merkezlerinin önüne su ve mama kapları yerleştirdi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Limak Enerjinin hizmet verdiği Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki yaklaşık 100 işlem merkezinin önüne konulan mama ve sular ile kedi, köpek ve kuşların bu besinlerden faydalanması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, tüm canlılara karşı sorumlulukları olduğu belirtti.

Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için çalıştıklarını belirten Aytac, "Hayvanları korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak adına bu projeye imza attık. Bu tür projelerin sayıca fazlalaşması doğal yaşamın korunması açısından umut verici. Çalışmamız sadece yaz ayları için değil, kış aylarında da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızın imdadına yetişecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA