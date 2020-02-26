Limak Enerji'ye zirvede ödül

26.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:48

Sektör devlerini bir araya getiren 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde "Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünün sahibi Limak Enerji oldu.



Türkiye'nin enerji politikasına yön vermeyi hedefleyen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen zirvenin 3'üncüsü bu yıl Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Zirve, sektör devlerini buluştururken, zirve boyunca düzenlenen panel ve oturumlarla da ulusal ve küresel enerji gündemi ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in önemli açıklamalarda bulunduğu zirvede kurumsal sosyal sorumluluk ödülleri de verildi. Limak Enerji'nin fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtların doğaya yeniden kazandırılması ve tüketilen kağıt miktarını dengelemek amacıyla başlattığı Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi, 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde ödüle layık görüldü. "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" dalında ödül alan şirketin plaketi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy tarafından Limak Enerji CEO'su Birol Ergüven'e takdim edildi.



Yalnızca faaliyet alanında değil, toplumu ilgilendiren sosyal konularda da projeler üreten Limak Enerji'nin çevrenin korunması amacıyla hayata geçirdiği Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi kapsamında 4000 ağaç doğaya kazandırılırken; 200 ton kağıt tasarrufu yapılacak, 5 milyon litre su kaybı, 19 bin kilo atığın doğaya karışması ve 272 ton CO2 salınımı önlenmiş olacak. Limak Enerji, bu proje ile kağıt ayak izini sıfırlarken, tüm müşterilerini elektronik faturaya geçmesi konusunda bilinçlendirerek, gelecekte tamamen dijitalleşmeyi hedefliyor. Ayrıca şirket 'Enerjik Dokunuş Projesi' kapsamında kurduğu tasarruf timi ile enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirme yapıyor. Enerji verimliliği uzmanlarından oluşan tim, ev ev dolaşarak vatandaşlara nasıl enerji tasarrufu sağlanacağı hakkında bilgi veriyor. - BURSA

Kaynak: İHA