Limak Enerji'ye 'Karasal Yaşam' Ödülü

LİMAK Enerji'nin faturalarda kullanılan kağıtları doğaya yeniden kazandırmak amacıyla başlattığı 'Yeşil Dönüşüm Ormanları' projesi, 10'uncu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde 'Karasal Yaşam' ödülüne layık görüldü.

Limak Enerji, sürdürülebilir gelecek için önemli bir çalışmaya imza atarak, doğanın korunması konusunda hayata geçirdiği son projesi ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ödülleri kapsamında 'Karasal Yaşam' kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac'a takdim edildi.

ENERJİNİN KİLİT ROLÜ

Zirve boyunca kurumsal sosyal sorumluluğun farklı perspektiflerden irdelenmesine yönelik sunumlar yapılırken, kurumlar KSS Pazaryeri alanında stantları ile yer alarak, projelerini tanıtma olanağına sahip oldular. Zirvenin CSR Talks oturumunda konuşan Aytac, enerji sektörü açısından sosyal sorumluluk kavramına değinirken, projeye ilişkin detayları da katılımcılarla paylaştı. Aytac, "Sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma ve refahın artırılması için attığımız adımları insanlara ve tabiata zarar vermeyecek bir biçimde planlamak ve gelecek nesillerin yaşayacağı gezegeni korumak demek. 17 başlıktaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ana amaçları; aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele ve iklim değişikliğini düzeltmek. Bu 3 konuyu da ilgilendiren, programın bir nevi kalbi olan en önemli alan da şüphesiz enerji. Çünkü dünyada hala yaklaşık 1 milyar insan elektriksiz yaşıyor, enerji tüketiminin yalnızca yüzde 10'u yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor ve 2.5 milyar insan temiz kaynaklarla yemek pişiremiyor. Temiz, ucuz ve güvenilir enerjinin elde edilmesi ve enerji verimliliği açısından baktığımızda önümüzdeki süreci doğru bir şekilde yönetmek büyük bir önem taşıyor. Dünya büyük bir dönüşüm içerisinde, ortaya çıkan inovasyonlar tüm diğer sektörlerde olduğu gibi enerjiyi nasıl ürettiğimizi, dağıttığımızı, yönettiğimizi ve buralardaki iş modellerimizi ciddi derecede etkileyecek. Yapay zeka, öğrenen makineler, nesnelerin interneti, blockchain, bigdata artık neredeyse günlük hayatımızın klişeleşmiş sözleri haline geldi. Bu teknolojiler ulaşımdan sağlığa, istihdamdan sosyal hayatımıza kadar yaşamımızın her alanını radikal bir şekilde değiştirecek. Enerji sektörü için de bu kavramlar yakın gelecekte ciddi sonuçları olan dönüşümlere sebep olacak" dedi.

HEDEF TAMAMEN DİJİTALLEŞMEK

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 15'inci başlığı olan Karasal Yaşam'a sağladığı katkılardan dolayı ödül alan 'Yeşil Dönüşüm Ormanları' Projesi ise 200 ton kağıt karşılığı olan 4 bin ağacı doğaya geri kazandırarak kağıt ayak izini sıfırlamayı hedefliyor. Projenin ilk fideleri 'Troya Yılı' ilan edilmesi sebebi ile Çanakkale'de dikilirken, önümüzdeki 3 yılda Limak Enerji'nin hizmet verdiği diğer iller olan Bursa, Balıkesir ve Yalova'da dikim işlemleri yapılacak. Proje 4 yılın sonunda ise 5 milyon litre su kaybının önlenmesi, 19 bin kg atığın doğaya karışmasının engellenmesini ve 272 ton CO2 salınımının önlenmesini amaçlıyor. Şirket, tüm müşterilerini e-Arşiv faturaya geçmesi konusunda bilinçlendirerek, gelecekte tamamen dijitalleşmeyi planlıyor.

5 TON KAĞIT İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Limak Enerji, her yıl kağıt fatura kullanımı sebebi ile yüzlerce ağacın kesildiğine dikkat çekerek, müşterilerini e-Arşiv faturaya geçmeleri için de özendiriyor. Bugüne kadar 365 bin müşterisinin elektronik faturaya geçmesini sağlayarak 5 ton kağıt israfına engel olan Limak Enerji, elektronik faturaya geçmek isteyen aboneleri için online.limakuludag.com.tr adresinden, Müşteri İşlem Merkezleri'nden (MİM) ve 444 6 646 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden destek veriyor.

EN YEŞİL OFİS ÖDÜLÜ DE LİMAK ENERJİ'NİN

Limak Enerji, 'En Yeşil Ofisler' Araştırması'nın da birincisi olmuştu. Elektrik perakende satış ve dağıtım sektöründeki 18 şirket arasında zirvede yer alan Limak Enerji Uludağ Elektrik; 7 bin ağacın doğada kalmasını, 2 bin CO2 salınımının önlenmesini, 35 bin litre suyun kurtarılmasını ve 142 ton atığın doğaya karışmasını önledi.

- Bursa