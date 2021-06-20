Limak Enerji'ye "Kalite Büyük" ödülü verildi

Limak Enerji, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi tarafından "Kalite Büyük" ödülüne layık görüldü.

Limak Enerji, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi tarafından "Kalite Büyük" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Limak Enerji elektrik perakende satış şirketleri arasında bu belgeyi alan ilk şirket olduğu ifade edildi.

Çevrim içi düzenlenen 18. Kalite ve Başarı Sempozyumu'nun ardından gerçekleştirilen Bursa Kalite Ödülleri Töreni'nde Limak Enerji'nin ödülünün Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ve KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi tarafından şirketin Genel Müdürü Ali Erman Aytac'a takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytac, "Yönetim yapısı, insan kaynakları, iş stratejileri ve iş birliklerini geliştirmek, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak yüksek düzeyde performans sergilemek ve örnek bir şirket olmak hedefi ile yola çıkmıştık. Başarımızı Jüri Teşvik Ödülü, Başarı Ödülü ve 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi ile tescillemiştik. Hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına kalite belgelerimizi her sene güncelliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer