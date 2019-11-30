30.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:33

Limak Enerji Uludağ Elektrik, Bursa'ya bin fidan dikti

Limak Enerji Uludağ Elektrik firması, Gemlik Belediyesi işbirliği ile İstanbul - İzmir Otobanı Gemlik Gişeleri bölgesinde bin adet fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikme etkinliğine Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, 1. Bölge Müdürü Mehmet Kandırmaz ve Bölge Müdür Yardımcısı Tuncer Yalçın katıldı. Fidan dikim töreninde ilk sözü alan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç "Yeşil Dönüşüm Ormanları projemizin ikinci ayağı. Bölgemizde üç milyon civarında müşterimiz var. Bölgemizde faturalardan dolayı kağıt tüketimimizi tekrar doğaya kazandırmak istedik. Bu sene de Bursa ile projemize devam ediyoruz" dedi.

Ardından söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise "Limak Enerji, doğadan ne aldıklarına yönelik proje yapmış. Bütün dünyanın odaklandığı, bize emaneten verilen her türlü kaynağın kullanımına yönelik girişimler başlattı. Ormanlarımızın hızla katlediliyor, dünya yaşanmaz bir yer olarak çocuklarımıza devredilecek. Bu nedenle Limak'in projesine destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez de, "Dünyadaki güzellikleri bizden sonraki kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Üzerimize düşen bir yandan mevcudu korumak ve daha güzel olması, güzelliklerin geliştirilmesi için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bin civarında fidan toprakla buluşuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA