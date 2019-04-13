Limak Enerji Tiyatro Topluluğu Balıkesir'de Sahnede

Limak Enerji Tiyatro Topluluğu, "Çık İşin İçinden" isimli komedi oyunuyla Salih Tozan Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı.

Salih Tozan Kültür Merkezindeki "Çık İşin İçinden" isimli komedi oyununu Balıkesir İşletme Müdürü Tayfun Tutar, Limak Uludağ Elektrik Balıkesir Bölge Müdürü Vahide Yakut, Bandırma İşletme Müdürü Barış Toygun, Edremit İşletme Müdürü Mehmet Faruk Bozan, Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, Limak enerji çalışanları ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, kurum aidiyetini geliştirmek ve çalışanların kültürel faaliyetlerde yer alarak motivasyonunun artırılmasına destek olmak amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor. Şirketin, 2014 yılında hayata geçirdiği tiyatro projesiyle sahneye çıkan Limak Enerji çalışanları, ilk olarak Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Ömer Naci Topçu tarafından yazılan, Murat Deniz'in yönettiği, Romeo Juliet oyunundan uyarlanan bir perdelik komedi oyunu "Juliet'in 42 Saati"ni sahneledi. Oyunun geliri kimsesiz çocuklara bağışlandı.

Limak Enerji Tiyatro Topluluğu, "Çık İşin İçinden" isimli komedi oyunuyla yeniden sahnelerde yerini aldı. Topluluk, Bursa Ahmet Vefik Devlet Tiyatrosunda 1 Nisan günü oynanan oyunun ardından Balıkesir Salih Tozan Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı. Oyunu izlemeye, Limak Enerji Balıkesir-Edremit-Bandırma İşletme çalışanları ve ailelerinin yanı sıra vatandaşlar da geldi.

"Elde edilen gelirle sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz"

Oyun öncesi açıklamalarda bulunan Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce tiyatrodan elde edilen sponsorluk bedelleri ile sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini ifade etti. Yüce, "Limak Enerji Tiyatro Topluluğu tamamı Limak Enerji çalışanlarından oluşan amatörce yapılan bir oyun. Yaklaşık 6 ay boyunca arkadaşlarımız bu oyuna çalıştılar. İlk oyun geçen hafta Bursa'da sahne aldı. Bugün de Balıkesir'deyiz. Çalışma arkadaşlarımız aileleri ve Balıkesirliler karşısında sahneye çıktık. Bu oyun sayesinde gelen sponsorluk bedelleri ile sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz. Limak Enerji sosyal sorumluluk projelerini üstlenen bir marka. Bu da hem kurum içi hem kurum dışı bir çalışmamız. Umarım Balıkesirlilere güzel bir akşam yaşatmışızdır bu akşam" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA