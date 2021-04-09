Limak Enerji'nin hedefi sürdürülebilir ekosistem

Verimli enerji tüketimi sayesinde sürdürülebilirliğe ve topluma katkı sağlayan Limak Enerji, enerji yönetimi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ile "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi"ni alan ilk elektrik tedarik şirketi oldu.

Verimli enerji tüketimi sayesinde sürdürülebilirliğe ve topluma katkı sağlayan Limak Enerji, enerji yönetimi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ile "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi"ni alan ilk elektrik tedarik şirketi oldu.

Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiği projeler ile 2020 yılı sonundaISO 50001 Belgesini almaya hak kazandı. ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk elektrik tedarik şirketi olan Limak Enerji, çalışanlarının enerji farkındalığının artması için daha az karbon ayak izi ve enerji maliyetlerinde tasarruf gibi çalışmalarınısürdürmeye devam ediyor. Müşterilerine yönelik tasarruf ve verimlilik projeleri gerçekleştiren şirket, kurum içi projeleri de devreye alıyor. Şirket, çalışanlarını enerji yönetim sistemine dahil ederek verimli enerji tüketimi sayesinde dünyanın sürdürülebilirliğine ve topluma katkı sağlıyor.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü ve Türkiye Kalite Derneği ( KalDer) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erman Aytac, "Sürdürülebilir bir döngü için gerçekleştirdiğimiz çalışmaların çıktısı olarak, ISO 50001 Belgesini alan ilk elektrik tedarik şirketi olmaktan çok mutluyuz. Enerjinin verimli kullanılmasına yönelik tüketiciyi bilinçlendiren önemli projelere imza attık. Kurum içerisinde de birçok fizibilite çalışmasını yürütüyor, yeni projelerimizi hazırlıyoruz. Yine kurumumuz içerisinde atıkların sınıflandırılmasını sağlıyor ve uygun bir şekilde geri dönüşüme gönderiyoruz. Plastik kullanımının azaltılması ve sıfıra indirgenmesi adına aksiyonlar alıyoruz.

Enerji Yönetim Sistemi kapsamında 4 yıllık elektrik, doğal gaz, motorin ve su tüketim verilerimizi baz alarak, 2021 yılı için enerji tüketimlerimizin azaltılması ve verimli kullanılması adına iyileştirme planlarımızı hazırladık. 2021'de hedefimiz, toplam enerji tüketimimizi geçtiğimiz yıla göre birim tüketim bazında daha da azaltmak. Tüm proje ve süreçlerimiz ISO standartları dışında Limak Holding sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ölçümleniyor ve yıl bazlı hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı