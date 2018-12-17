Limak Enerji müşterileri yüzde 10 daha az ödüyor

BURSA - Sektörün öncü şirketi Limak Enerji, Türkiye'nin ilk mobil cüzdanı olan fastPay uygulamasıyla elektrik faturalarını öderken müşterilerine yüzde 5 indirim kazandırmaya başlamıştı. Limak Enerji, bu iş birliği kapsamında müşterilerine sunacağı indirim oranını yüzde 10'a çıkardı. Şirket bu uygulama ile birlikte vatandaşın cebini korurken, dijital dönüşüme de destek verecek.

Limak Enerji, teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte müşterilerine abonelik, borç sorgulama, fatura ödeme, güvence bedeli iadesi gibi alanlarda zamandan tasarruf eden uygulamaları sunuyor.Türkiye'nin online işlem merkezi vee-Devlet üzerinden işlem kolaylığı sunan ilk şirketi olan Limak Enerji, fastPay uygulamasıyla elektrik faturası indirimli ödeme dönemini de geçtiğimiz aylarda başlattı.

Aytac, "Bugüne kadar fastPay üzerinden 8 milyon TL'lik bir ödeme aldık."

Müşterilerine özel olarak sunulan bu çalışma ile ilgili görüşlerini belirten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac; "Şirket olarak müşterilerimize yenilikçi, hızlı, ulaşılabilir ek hizmetler ile hayatı kolaylaştıran uygulamalar sunmayı önemsiyoruz. Önceliğimizi koşulsuz müşteri memnuniyeti olarak belirledik ve müşterilerimize bu kapsamda kaliteli ve yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Ülkemiz ve dünyamız büyük bir teknolojik gelişim içerisinde. Buna paralel olarak tüm sektörlerde de bir dijital dönüşüm gözlemekteyiz. Bu dönüşümde birlikte hareket ettiğimiz Denizbank fastPay mobil uygulamasıyla elektrik faturasını ödeyenlere yüzde 10 az ödeme imkanı sunuyor ve fatura ödemelerinde kazandıran dönemin 2. evresine geçmiş bulunuyoruz. Daha önce müşterilerimize yüzde 5 indirim sunan uygulamanın başladığı tarih olan 1 Mayıs'tan itibaren fastPay üzerinden yaklaşık 8 milyon TL'lik bir ödeme aldık. 1 Ocak itibarı ile indirim oranını yüzde 10'a çıkaracağız. Sunduğumuz az ödeme imkanı ile müşterilerimizin aile bütçesine de katkı sağlayacağız. fastPay uygulaması hem güvenilir olması, hem de kredi kartına komisyonsuz bir seçenek sunmasıyla müşterilerimiz açısından oldukça avantajlı bir ödeme yöntemi. Bu işbirliği kapsamında Denizbank'a tekrar teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Denizbank Dijital Ödeme Sistemleri Satış Grup Müdürü Lütfi Akbulut ise iş birliği ile ilgili olarak şunları belirtti: "Limak Enerji ile Türkiye'de heyecan uyandıran bir kampanya başlattık. Enerji sektöründe ilk olarak Limak Enerji müşterilerine sunduğumuz fastPay uygulaması ile kredi kartına komisyonsuz ve indirimli ödeme seçeneği, ciddi kullanım oranlarına ulaştı. Müşterilerimizden gelen ciddi talepler sonucu uygulamanın indirim oranını 2019 yılı boyunca yüzde 10'a yükselttik. Uygulamanın Limak Enerji'nin hizmet verdiği tüm müşterilere hayırlı olmasını diliyorum."

"1 Ocak itibarı ile indirim oranı yüzde 10'a çıkacak"

Limak Enerji müşterileri, fastPay hesabından ya da diledikleri herhangi bir kredi kartıyla bu sistem üzerinden ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Elektrik fatura tutarının ödemesini fastPay aracılığıyla gerçekleştiren elektrik aboneleri yüzde 10 indirim kazanırken; söz konusu indirim tutarı, kullanıcının fastPay bakiyesine yükleniyor. Müşteriler indirimlerini fastPay hesabında biriktirerek, nakit olarak ATM'den çekebilecekleri gibi farklı faturalarını ödeme imkanına da kavuşuyor. Ayrıca müşteriler, uygulama içindeki diğer anlaşmalı kurum ödemelerini de biriken tutarlar ile gerçekleştirebiliyorlar. Otomatik ödeme talimatı olan müşteriler de, son ödeme tarihine en geç bir gün kala ödemelerini fastPay üzerinden gerçekleştirirlerse, indirimden faydalanabiliyorlar. Fatura başına maksimum iade tutarı ise 10 TL olarak belirlendi.

"Kişiye özel karekod"

Limak Enerji müşterileri faturalarındaki QR kodu okutup fastPay uygulamasını yükleyebiliyorlar. Kişiye özel olarak tasarlanan karekod ile abone bilgileri ve fatura tutarı uygulamanın içerisinde otomatik olarak görüntüleniyor.

"Limak Enerji, geleneksel ödeme kanallarında da öncü"

2016 yılında müşterilerine yönelik Esnek Fatura uygulamasını sunan Limak Enerji, müşterilerinin ödeme tarihlerini kendilerinin belirlemesine olanak sunuyor. 2016 yılında gerçekleştirilen Yetkili İşlem Merkezi hamlesi ile beraber müşteri işlem merkezi noktalarını 2 katına çıkaran şirketin, 100'e yakın işlem merkezi bulunuyor.

Kaynak: İHA