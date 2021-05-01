Limak Enerji işlemlerinizi evinizden çıkmadan yapma imkanı sunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Limak Enerji işlemlerinizi evinizden çıkmadan yapma imkanı sunuyor

Limak Enerji işlemlerinizi evinizden çıkmadan yapma imkanı sunuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, tam kapanma tedbirleri uygulamalarında müşterilerinin etkilenmemesi adına çalışmalarını yürütüyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, tam kapanma tedbirleri uygulamalarında müşterilerinin etkilenmemesi adına çalışmalarını yürütüyor. Şirket, müşteri işlem noktalarından yapılabilen tüm işlemleri online olarak yapabilme imkanı sunuyor.

Limak Enerji'nin müşterileri, online.limakuludag.com.tr adresi üzerinden elektrikle ilgili tüm işlemlerini, 7 gün 24 saat hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Müşteriler, işlem merkezine giderek halledebilecekleri abonelik başlatma, abonelik sonlandırma, borç sorgulama, fatura ödeme, güvence bedeli iadesi ve bilgi güncelleme işlemlerinin tamamını online işlem merkezi ve 444 6 646 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapabiliyor. Elektrik ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek isteyen işitme ve konuşma engelli müşteriler ise 0 555 0 646 646 numaralı işaret dili görüşme hattını kullanarak, tüm işlemleri için hizmet alabiliyor.

Şirket, müşterilerin enerji konusunda sorun yaşamamaları adına online işlem ve çağrı merkezi, e-Devlet ve işaret dili görüşme hattı ile müşterilerine kesintisiz hizmet veriyor. Fiziksel kanallara ihtiyaç duyulması halinde ise şirketin yetkili işlem merkezleri 10.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet sunmaya devam edecek. Müşteriler, kendilerine en yakın yetkili işlem merkezini www.limakuludag.com.tr üzerinden görüntüleyebilecekler. - BURSA

Limak Enerji işlemlerinizi evinizden çıkmadan yapma imkanı sunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kamyon çarpması sonucu yerlerde sürüklenen genç, kendisine değil telefonuna üzüldü
Kamyon çarpması sonucu yerlerde sürüklenen genç, kendisine değil telefonuna üzüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Vedat Bilgin Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Meral Kaplan Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Limak Enerji işlemlerinizi evinizden çıkmadan yapma imkanı sunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:34:53. #1.16#

title