Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Bursa'da sahne aldı
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Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Bursa'da sahne aldı

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Bursa'da sahne aldı
Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel

Bursa'da, üyeleri firma çalışanları ve engellilerden oluşan Limak Enerji "Engelsiz Müzik Korosu" konser verdi.

Bursa'da, üyeleri firma çalışanları ve engellilerden oluşan Limak Enerji "Engelsiz Müzik Korosu" konser verdi.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserin şefliğini Ümit Akkuş yaptı.

Konserde, koro ve solistler "Bahçe Duvarından Aştım", "Yolcu", "Tekirdağ'ın Üzümü" ve "Ne Feryat Edersin Divane Bülbül" gibi şarkıları seslendirdi.

Gecenin sonunda koristler, solistler ve orkestra, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Bursa'da sahne aldı
Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Bursa'da sahne aldı
Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Bursa'da sahne aldı
Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Bursa'da sahne aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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