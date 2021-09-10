Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Bursa'da sahne aldı

Bursa'da, üyeleri firma çalışanları ve engellilerden oluşan Limak Enerji "Engelsiz Müzik Korosu" konser verdi.

Bursa'da, üyeleri firma çalışanları ve engellilerden oluşan Limak Enerji "Engelsiz Müzik Korosu" konser verdi.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserin şefliğini Ümit Akkuş yaptı.

Konserde, koro ve solistler "Bahçe Duvarından Aştım", "Yolcu", "Tekirdağ'ın Üzümü" ve "Ne Feryat Edersin Divane Bülbül" gibi şarkıları seslendirdi.

Gecenin sonunda koristler, solistler ve orkestra, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü