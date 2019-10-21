Limak Enerji’den meme kanseri farkındalığı için pembe fatura
Sosyal Faturalar projesi ile bugüne kadar pek çok mesajı müşterilerine ulaştıran Limak Enerji, Ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılması sebebi ile bu hastalığa dikkat çekmek için faturalarını pembe olarak tasarlayarak müşterilerine ulaştırdı.
21.10.2019 14:41
Sosyal Faturalar projesi ile bugüne kadar pek çok mesajı müşterilerine ulaştıran Limak Enerji, Ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılması sebebi ile bu hastalığa dikkat çekmek için faturalarını pembe olarak tasarlayarak müşterilerine ulaştırdı.
Kaynak: Dunya.com