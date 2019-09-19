Limak Enerji'den aşure ikramı

19.09.2019 12:07

Limak Enerji, muharrem ayı dolayısıyla müşterilerine aşure ikramında bulundu.



Genel Müdürlük ve 9 Bölge Müdürlüğü'nde 6000 kişiye aşure dağıtan şirket, bu özel günü müşterileri ile birlikte karşıladı. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki müşterilerine özenle hazırlanan aşureleri ikram eden Limak Enerji Bölge Müdürleri, paylaşmanın önemine vurgu yapan bu önemli gün vesilesiyle müşterileri ile gönül bağı kurdular.



Müşteri İşlem Merkezi'ne (MİM) gelen müşterilerine kendi elleriyle aşure ikram eden Nilüfer Bölge Müdürü Bilal Özdemir, Osmangazi Bölge Müdürü Ceyhun Ayabakan ve Yıldırım Bölge Müdürü Engin Yıldırım müşterilerle birebir iletişimde bulundular.



Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise, "Aşure, içerisinde birbirinden farklı yiyeceklerin bulunması ve bu yiyeceklerin ortak bir tatta buluşmasıdır.Bu manada Aşure, birlik, beraberlik ve dayanışmanın, kardeşliğin simgesi, kültürümüzün de önemli bir parçasıdır. Böylesi günler bizlere paylaşmanın önemini gösteriyor. Bizler de bu özel günler vesilesiyle müşterilerimizle ortak bir paydada buluşuyoruz. Her yıl binlerce kişiye aşure dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da 6000 kişiye ikramda bulunduk" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA